«Гордая польская нация»: Навроцкий объяснил, почему забрал у Зеленского Орден Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла из-за решения украинского лидера, которое, по его словам, перешло «болевой порог» поляков.

Об этом сообщает TVN 24.

21 июня 2026, 00:09 Бывшие президенты Украины возвращают Польше ордена Белого Орла Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко объявили об отказе от ордена Белого Орла после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды Владимира Зеленского.

Навроцкий заявил, что Польша «знает, что такое война», а в течение 20 века страна «была свободна только 31 год». Остальное время, по его словам, она сопротивлялась немецкой или советской власти.

«Да, мы знаем, что такое война, мы знаем, что такое борьба за независимость, мы знаем, что такое постсоветская, сегодня российская, угроза, но мы гордая польская нация, и у нас есть собственный болевой порог в вопросах, которые влияют на нас и наших союзников. И этот порог превышен, поэтому я забрал у президента Зеленского орден “Орден Белого Орла”», – заявил президент Польши.

Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий также ответил на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который назвал лишение Зеленского ордена «стратегической ошибкой, которая будет выгодна только Москве».

«Со стороны президента Кароля Навроцкого ее нет. Эта ошибка была допущена с украинской стороны, когда президент Зеленский решил назвать одно из важных подразделений Украины в честь преступников УПА», – сказал Богуцкий.

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда.

На фоне этого ряд украинских должностных лиц и политиков заявили об отказе от польских наград. В частности, о таких решениях сообщили министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Сам Зеленский отправил свой орден польскому президенту по почте. Он заявил, что Украина «не будет спорить» с решением Польши, но выразил надежду, что «будущее подтвердит уважение к украинцам».

Скандал возник после того, как 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». В документе указано, что целью решения является «восстановление исторических традиций национального войска».

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