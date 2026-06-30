Польша не будет передавать Украине МиГ-29: в Минобороны назвали причину

Польское руководство решило пока не передавать Украине истребители МиГ-29, так как Киев вышел из предыдущих договоренностей о сотрудничестве в сфере дронов. Варшава заявила, что Украина отказалась поделиться технологиями производства беспилотников.

Об этом сказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Polsat News.

Заместитель премьер-министра и глава Министерства национальной обороны Косиняк-Камыш утверждает, что предлагал партнерский подход, при котором Украина должна была получить «МиГи в обмен на дроны», и Киев на это согласился. Однако позже вышел из договоренностей, поэтому проект так называемой беспилотной армады на данный момент не реализован.

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«Я предложил, как мне кажется, очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не реализовали это предложение, поэтому для Украины нет МиГов, так как нет дронов или дроновых возможностей для Польши», – объяснил польский министр.

В то же время он признал, что Украина имеет значительный потенциал в сфере беспилотников и недавно начала сотрудничать со странми Ближнего Востока в этой сфере.

«Украина имеет настолько значительные возможности в сфере дронов, что в ответ на переданную ей военную технику могла бы поделиться с Польшей ноу-хау и частично предоставить доступ к технологиям», – сказал Косиняк-Камыш.

Вице-премьер также отметил, что нынешняя правительственная команда гораздо более настойчива в отношении Украины, чем ее предшественники. Однако он не осуждает отправку военной техники в Украину в начале российского полномасштабного вторжения без каких-либо условий. Косиняк-Камыш говорит, что поступил бы так же.

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«В отличие от предыдущего правительства – мы не только заявляем, что будем субсидировать, но и ожидаем принципа солидарности. Принцип солидарности – ты помогаешь, но также когда твой партнер видит, что может поддержать тебя, может показать новые решения, ты даешь ему эту информацию», – подчеркивает польский глава Минобороны.

Как известно, о передаче МиГов Украине Польша говорила еще в декабре 2025 года. В Генштабе страны отмечали, что эти самолеты выведут из эксплуатации и заменят истребителями F-16 и FA-50.

В январе в польском правительстве утверждали, что планируют передать Украине до девяти своих устаревших истребителей МиГ-29.

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