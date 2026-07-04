Оккупанты ударили по жилому району Запорожья, среди раненых – ребенок

Российские оккупационные войска сегодня, 4 июля, нанесли удар по одному из жилых районов Запорожья, в результате которого пострадали четыре человека, среди которых – 10-летний ребенок.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

2 июля 2026, 20:08 Россияне попали по фитнес-центру и дому в Запорожье, среди раненых есть дети В четверг, 2 июля, российские оккупационные войска попали по фитнес-центру и жилому дому в Запорожье, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Среди них – дети.

Как известно, перед этим местные власти предупреждали жителей города об угрозе удара управляемыми авиабомбами.

Согласно его словам, в результате российской атаки повреждены частные жилые дома, а также горит автостоянка, где вспыхнули десятки автомобилей.

Позже Федоров уточнил, что количество раненых возросло до четырех человек. В частности, среди них – 10-летний ребенок, который получил ранения и находится под наблюдением медиков.

Также, по данным Запорожского горсовета, в результате атаки было повреждено здание меннонитской школы для девочек на Верхней Хортице, которая является одним из старейших исторических сооружений Запорожья.

Напомним, оккупационная армия вечером 3 июля нанесла удар по промышленному предприятию в Запорожье. В результате атаки два человека погибли и еще 17 были ранены.

Также вечером 3 июля российские войска атаковали Запорожье FPV-дронами. Под удар попало отделение «Новой почты», в результате чего погиб сотрудник компании.

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