Глава МЗС Польши объяснил, почему считает решение лишить Зеленского ордена ошибкой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что реакция польской стороны на решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению почетного наименования «имени Героев УПА» была «неадекватной» и ошибочной, поскольку «лично унизила» украинского лидера.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVN24, комментируя обострение в отношениях между Варшавой и Киевом.

22 июня 2026, 17:25 Высшие госнаграды Украины и Польши: кому их присуждают и за какие заслуги Звание Героя Украины и Орден Белого Орла. Что известно о высших государственных наградах Украины и Польши – на инфографике «Слово и дело».

По словам Сикорского, обе стороны допустили ошибки в коммуникации по исторически чувствительному вопросу УПА и ОУН, которые в Украине считаются борцами за независимость, тогда как в Польше их связывают с трагическими страницами истории.

Министр подчеркнул, что Киеву следовало учесть историческую чувствительность темы и, возможно, выбрать менее контроверсионное название для подразделения.

В то же время он признал, что и ответ польской стороны был чрезмерным. В частности, Сикорский считает ошибочным решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла, ведь это «унизило президента страны, находящейся в состоянии войны».

Отдельно глава МИД Польши отметил, что подобные шаги усложняют политический диалог между странами, особенно на фоне важных для Украины процессов евроинтеграции, требующих поддержки Варшавы.

Он также подчеркнул, что обсуждение исторических противоречий не должно разрушать стратегическое партнерство между Польшей и Украиной, особенно в условиях полномасштабной войны.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Владимира Зеленского Орден Белого Орила, который тот получил от Анджея Дуды. Украинский лидер вернул награду по почте, заявив, что Киев «не будет спорить».

В знак протеста от своих польских наград отказался ряд украинских деятелей, в частности глава ОПУ Кирилл Буданов, посол Василий Боднар, а также экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Впоследствии Зеленский назвал такой шаг Навроцкого следствием внутриполитической борьбы в Польше, что угрожает двусторонним отношениям, и обратил внимание, что кавалерами Ордена до сих пор остаются противоречивые исторические фигуры.

Сам Навроцкий объяснил свое решение тем, что действия украинского президента якобы перешли «болевой порог» поляков.

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