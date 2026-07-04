Россияне снова обстреляли шахту ДТЭК на Днепропетровщине, есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска атаковали шахтоуправление ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего один работник погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Уточняется, что вражеские войска обстреляли предприятие вчера вечером, 3 июля.

«Трагическая весть. Вчера одно из наших предприятий в Днепропетровской области было атаковано. Погиб работник охранной службы. Искренние соболезнования родным и близким…», – говорится в сообщении.

Как отмечается, еще пятерым раненым работникам оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным ДТЭК, удар вызвал значительные разрушения – из-за обесточивания на момент атаки под землей в шахте находились 86 работников. Сообщается, что всех их эвакуировали на поверхность, сейчас работа предприятия остановлена.

«Оцениваем масштабы повреждений и готовимся к аварийно-восстановительным работам, как только это станет возможным», – заявили в Группе ДТЭК.

Как известно, в воскресенье, 7 июня, российские оккупационные войска дважды атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине, в результате чего пострадал механик предприятия.

Напомним, вечером 3 июля российские войска атаковали Запорожье FPV-дронами. Под удар попало отделение №7 «Новой почты», в результате чего погиб сотрудник компании.

Также в результате российского авиаудара в Сумах число погибших возросло до пяти, также стало известно о 33 пострадавших.

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