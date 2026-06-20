В ISW объяснили, как россия может использовать атаки дронов на Москву в своих целях

Национальная безопасность
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В Кремле могут использовать атаки украинских дронов по Московскому НПЗ как повод усилить удары по Киеву.
коллаж Слово и дело

Россия может использовать один из самых масштабных ударов по Московскому региону, чтобы оправдать усиление ракетный атак на Украину, в частности на Киев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Если будет пылать Украина – будет пылать Москва»: Зеленский призвал закончить войнуУкраина будет отвечать на атаки российской федерации зеркально и не станет сидеть тихо. Об этом заявил президент Украины Зеленский и призвал путина завершить войну.

Аналитики напомнили слова пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова, который вместе с министром иностранных дел рф Сергеем Лавровым пригрозили дальнейшими регулярными ударами по Украине как раз после атаки дронов 18 июня. Таким образом, по мнению аналитиков, российское руководство начало создавать информационные предпосылки для продолжения и усиления массированных атак.

«Кремль, вероятно, использует украинские удары по Москве 18 июня, чтобы оправдать повторные разрушительные широкомасштабные серии ударов россии по Украине. Однако российские военные уже значительно усиливали свою ударную кампанию задолго до атаки 18 июня», – предполагают в ISW.

В то же время некоторые россияне подчеркивали якобы успехи ПВО, однако критиковали власти за отсутствие инвестиций в защиту от беспилотников и призывали свои войска продолжить атаки по украинским городам.

Напомним, атаку украинских ударных дронов по Москве 18 июня назвали одной из самых массовых за последние два года. Российские власти утверждали, что вблизи их столицы якобы было сбито около 194 дронов. Однако другие беспилотники все же нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Также Москву повторно атаковали дроны и 19 июня.

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