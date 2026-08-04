«Есть данные разведки»: в Госпогранслужбе предупредили о вероятном наступлении рф

Российская армия может планировать повторное наступление на Украину через Черниговскую область или прибегнуть к демонстративным действиям, чтобы оттянуть украинские Силы обороны.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал спикер Государственной пограничной службы Украины Вячеслав Демченко.

По его словам, такие данные есть у разведки. Однако на данный момент признаков подготовки к прорыву границы или активности ДРГ не зафиксировано.

30 июня 2026, 16:50 Северный сценарий: какие новые угрозы россия готовит для Украины Россияне могут готовить наступление на Черниговщину. Главная цель – растянуть украинские резервы и увеличить линию фронта.

«Если говорить о Черниговском направлении, Генеральный штаб также отмечал, что есть данные разведки о том, что в планах врага использовать этот участок украинской границы именно в пределах Черниговской области, чтобы попытаться осуществить вторжение. Или же даже не имея достаточных сил, делать демонстративные действия, чтобы Украина в дальнейшем перебрасывала на это направление дополнительные силы, не используя их на более важных», – заявил представитель ГПСУ.

Демченко утверждает, что пока враг не применял пехотные группы, которые пытались бы перейти границу Украины.

«Активность диверсионно-разведывательных групп по состоянию на данный момент не фиксируется. Но нельзя расслабляться, потому что враг коварен», – добавил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что руководство, разведка и военные страны знают о пяти российских сценариях расширения войны через север Украины и готовят ответы на каждый из них.

Тем временем аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

А в Нацгвардии заявили, что российские войска усиливают подготовку к новым наступательным действиям на Покровском направлении. Основной целью оккупантов остается продвижение в сторону Доброполья.

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