В Генштабе рассказали о последствиях вчерашнего удара по Московскому НПЗ

Национальная безопасность
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Московский НПЗ, который 18 июня был поражен Силами обороны Украины, прекратил переработку топлива на неопределенный срок.
Фото: AFP

Московский нефтеперерабатывающий завод, который 18 июня был поражен Силами обороны Украины, прекратил переработку топлива на неопределенный срок.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризисНа территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

По подтвержденным данным, на территории предприятия была поражена комплексная установка переработки нефти, три резервуара РВС-10000 и один резервуар РВС-30000.

Кроме этого, украинские подразделения нанесли удары по ряду других целей. В частности, в Крыму поражены железнодорожные мосты в районах Раздольного и Владиславовки, которые использовались для военной логистики РФ.

Также зафиксировано поражение района сосредоточения техники вблизи Северодонецка, состава ГСМ в Мариуполе и пунктов управления БПЛА окупантов в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

«Силы обороны Украины продолжат системные меры по поражению до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует», – указали в Генштабе.

Напомним, НПЗ в Москве атаковали утром 18 июня. Это второй удар за неделю, а после попадания дронов было зафиксировано как минимум 5 точек возгорания.

На инфографике «Слово и дело» – самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье в 2025 и 2026 годах.

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