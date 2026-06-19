Москву снова атаковали украинские ударные дроны: военные назвали тип и особенности БПЛА

Национальная безопасность
Читати українською

19 июня Московскую область рф и Москву снова атаковали украинские ударные дроны. В городе многочисленные взрывы, а аэропорты остановили прием и отправку рейсов.
Скриншот с видео

Сегодня Москву и область третий раз за последнюю неделю атакуют украинские ударные дроны. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах, а власти города отчитываются о якобы успешной работе ПВО. Тем временем украинские военные уточнили, каким именно дронам удалось снова долететь до столицы рф.

О новой атаке массово пишут российские мониторинговые Телеграм-каналы, публикуя видео с украинскими дронами в Москве и области.

Так паблик Exilenova+ отмечает, что новая комбинированная атака БПЛА продолжается с утра, а новые дроны заходят на Москву с разных направлений. Также очевидцы сообщают, что к Москве стянули всю технику, чтобы справиться с налетами украинских БПЛА.

Мэр российского города Сергей Собянин сообщил, что росПВО якобы «сбила» в общей сложности около 35 БпЛА, летевших на Москву днем 19 июня. В то же время заявляет о падении «обломков» дронов.

«На месте падения обломков работают экстренные службы», – пишет московский мэр.

Тем временем некоторые росСМИ пишут, что в аэропортах Москвы уже задерживают более 130 рейсов. В частности, в Шереметьево не могут сесть и улететь 59 самолетов, во Внуково – 51, а в Домодедово – 26. Задержки связывают с временными ограничениями использования воздушного пространства из-за масштабной атаки украинских беспилотников на регион.

А наши военные проанализировали кадры российских медиа с беспилотниками и отметили, что сегодня Москву «посетили» украинские дроны «Сичень» и FP-1.

Известно, что «Сичень» имеет дальность полета до 1400 километров, а точность поражения составляет до 20 метров. Беспилотник оснащен боевой частью массой 40 килограммов.

19 июня Московскую область рф и Москву снова атаковали украинские ударные дроны. В городе многочисленные взрывы, а аэропорты остановили прием и отправку рейсов.
Exilenova+ТелеграмИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Дрон FP-1 предназначен для поражения стратегических целей в глубине территории противника на расстоянии до 1600 километров и способен нести боевую часть массой до 113 килограммов.

Напомним, предыдущая масштабная атака ВСУ на Московский регион произошла 18 июня. Украинские БПЛА ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Было зафиксировано по меньшей мере 5 попаданий на территории предприятия.

До этого украинские БПЛА атаковали Московский НПЗ 16 июня. Там вспыхнул масштабный пожар и была повреждена установка ЭЛОУ АВТ-6.

Позже стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Россия Украина БПЛА Война с Россией ПВО Дрон НПЗ Удары по рф Атака на Москву
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Москву снова атаковали украинские ударные дроны: военные назвали тип и особенности БПЛА
ВАКС наложил арест на активы экс-начальника Ровненской таможни
До 1000 грн на гектар: Свириденко анонсировала новую программу помощи аграриям
Антикоррупционный суд уменьшил залог обвиняемому экс-главе Гатного
В Кремле заявили о готовности к переговорам с ЕС, но поставили новое условие
инфографикаБольше всего артиллерийских систем Украина получила от США, Германии и Британии
СБУ разоблачила адвоката, который за взятку обещал «закрыть дело» организатора уклонистских схем
Суд арестовал дом и землю обвиняемого экс-заместителя Галущенко
Сейм Латвии ограничил выдачу видов на жительство гражданам рф и Беларуси
Совет ЕС ввел санкции против пропагандистов и епископа РПЦ
Больше новостей