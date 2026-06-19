Москву снова атаковали украинские ударные дроны: военные назвали тип и особенности БПЛА

Сегодня Москву и область третий раз за последнюю неделю атакуют украинские ударные дроны. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах, а власти города отчитываются о якобы успешной работе ПВО. Тем временем украинские военные уточнили, каким именно дронам удалось снова долететь до столицы рф.

О новой атаке массово пишут российские мониторинговые Телеграм-каналы, публикуя видео с украинскими дронами в Москве и области.

Так паблик Exilenova+ отмечает, что новая комбинированная атака БПЛА продолжается с утра, а новые дроны заходят на Москву с разных направлений. Также очевидцы сообщают, что к Москве стянули всю технику, чтобы справиться с налетами украинских БПЛА.

Мэр российского города Сергей Собянин сообщил, что росПВО якобы «сбила» в общей сложности около 35 БпЛА, летевших на Москву днем 19 июня. В то же время заявляет о падении «обломков» дронов.

«На месте падения обломков работают экстренные службы», – пишет московский мэр.

Тем временем некоторые росСМИ пишут, что в аэропортах Москвы уже задерживают более 130 рейсов. В частности, в Шереметьево не могут сесть и улететь 59 самолетов, во Внуково – 51, а в Домодедово – 26. Задержки связывают с временными ограничениями использования воздушного пространства из-за масштабной атаки украинских беспилотников на регион.

А наши военные проанализировали кадры российских медиа с беспилотниками и отметили, что сегодня Москву «посетили» украинские дроны «Сичень» и FP-1.

Известно, что «Сичень» имеет дальность полета до 1400 километров, а точность поражения составляет до 20 метров. Беспилотник оснащен боевой частью массой 40 килограммов.

Дрон FP-1 предназначен для поражения стратегических целей в глубине территории противника на расстоянии до 1600 километров и способен нести боевую часть массой до 113 килограммов.

Напомним, предыдущая масштабная атака ВСУ на Московский регион произошла 18 июня. Украинские БПЛА ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Было зафиксировано по меньшей мере 5 попаданий на территории предприятия.

До этого украинские БПЛА атаковали Московский НПЗ 16 июня. Там вспыхнул масштабный пожар и была повреждена установка ЭЛОУ АВТ-6.

Позже стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

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