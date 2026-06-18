Лавров после атаки на Московский НПЗ пригрозил Украине массированными ударами «на регулярной основе»

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров пригрозил, что оккупанты будут бить по Украине «на регулярной основе» после атаки на Московский НПЗ.

Заявление Лаврова приводят росСМИ.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

По его словам, под атакой якобы окажутся цели, от которых зависит боеспособность Вооруженных сил Украины.

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе», – сказал Лавров.

Напомним, сегодня Украина нанесла новый удар по Московскому НПЗ, там произошел пожар. Зафиксировано как минимум 5 очагов возгорания.

Президент Владимир Зеленский назвал удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу абсолютно справедливым ответом на массированную атаку Кремля на Киев и Лавру. Он предупредил, что Украина не будет сидеть тихо, а будет отвечать.

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