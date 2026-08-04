СВР зафиксировала новые признаки того, что россия готовится усилить мобилизацию

Украинская разведка зафиксировала появление новых признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке россии к усилению мобилизационной готовности.

Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки.

21 июля 2026, 15:39 Мобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году «Слово и дело» показывает на инфографике девять признаков возможного возобновления мобилизации в россии осенью 2026 года – от мобилизационных предписаний до агрессивной риторики перед выборами в Госдуму.

Там рассказали, что за последнее время в россии резко увеличилось количество вакансий, связанных с военным учетом. В конце июля на специализированных платформах было размещено более 2,5 тысяч таких объявлений, причем почти треть из них была опубликована только за последнюю неделю. Работников ищут в крупных городах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, котле и Екатеринбурге.

Кроме того, в Московской области расширили полномочия регионального штаба на случай мобилизации или введения военного положения, а регионам рекомендуют заранее готовить трудовых мигрантов для замены работников, которые могут быть призваны в армию.

«Растет и тревожность в российском обществе. В июле количество поисковых запросов о мобилизации в «Яндексе» достигло 1,2 млн. За неделю доля россиян, оценивающих настроения вокруг как тревожные, увеличилась с 53% до 57%. Сразу спрос на аренду жилья в Армении превысил уровень февраля 2022 года», – говорится в заявлении.

При этом в СВР отметили, что признаков подготовки к масштабной мобилизации резервистов пока нет. Закупки военного снаряжения и медицинского имущества остаются примерно на уровне в прошлом году.

По мнению разведки, до парламентских выборов Кремль, вероятно, будет избегать объявления новой волны мобилизации, пытаясь компенсировать нехватку военных финансовыми стимулами и давлением на работодателей.

Напомним, недавно в ISW отмечали, что рф уже готовится к возможным внутренним беспорядкам, которые могут возникнуть из-за объявления об усилении мобилизации.

А в Центре противодействия дезинформации сообщали, что россия планирует осенью мобилизовать более 500 тысяч человек для пополнения потерь на фронте и возможного открытия нового направления боевых действий.

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