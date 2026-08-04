СБУ во время 40-дневной операции поразила более 100 стратегических объектов россии

Служба безопасности Украины подвела итоги 40-дневной кампании по нанесению ударов по военному и экономическому потенциалу россии. По данным спецслужбы, за это время было поражено более 100 стратегически важных для оккупантов объектов.

Соответствующая информация была опубликована на сайте СБУ.

4 августа 2026, 17:20 Принуждение россии к миру: первые итоги 40-дневной операции За 40 дней непрерывных ударов российскую федерацию не удалось принудить к мирным переговорам.

Среди целей были предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, системы противовоздушной обороны, командные пункты, нефтеперерабатывающие заводы, объекты транспортной и военной логистики, а также корабли и танкеры теневого флота РФ.

Одним из главных направлений операции стало системное поражение российской авиации и топливно-энергетической инфраструктуры. По информации спецслужбы, под ударами оказались аэродромы «Саки», «Бельбек», «Энгельс» и другие военные объекты, а также 14 нефтеперерабатывающих заводов, десятки нефтебаз, нефтеперекачивающих станций и терминалов.

Параллельно подразделения СБУ, действующие на фронте, за 40 дней поразили более 21 тысячи единиц военной техники, вооружения и военной инфраструктуры. Также, по данным спецслужбы, было ликвидировано около 5 тысяч российских военных.

«В общей сложности 40-дневная кампания была направлена ​​на одновременное ослабление ключевых элементов российской военной машины. По интенсивности, географии и количеству одновременно пораженных стратегических объектов эта операция стала действенным механизмом влияния на государство-агрессора. Работа по снижению военно-экономического потенциала россии будет продолжаться и дальше», – подытожили в СБУ.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых операций Службы безопасности Украины по противодействию российской агрессии.

Также сообщалось, что президент подписал указ о создании Командования дальнобойного влияния в составе ВСУ.

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