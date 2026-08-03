Зеленский уволил еще нескольких послов и представителя Украины при ЮНЕСКО

Политика
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Президент Владимир Зеленский уволил еще пять украинских послов в ряде стран, а также Постоянного представителя при ЮНЕСКО.
Офис президента

В понедельник, 3 августа, президент Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе, уволив послов в Сингапуре, Брунее-Даруссаламе, Киргизии, Таджикистане, Австрии, Тунисе и Ливии, а также представителя Украины при ЮНЕСКО.

Об этом говорится в соответствующих указах №697/2026-702/2026, обнародованных на сайте украинского президента.

Как отмечается, глава государства уволил со своих должностей:

  • посла Украины в Тунисе Владимира Хоманца, который по совместительству также был послом в Ливии;
  • посла Украины в Австрии Василия Химинца;
  • посла Украины в Таджикистане Валерия Евдокимова;
  • посла Украины в Кыргызстане Валерия Жовтенко;
  • посла Украины в Сингапуре Екатерину Зеленко, которая по совместительству также была послом в Брунее-Даруссаламе.

В то же время, Указом №697/2026 Зеленский уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике Вадима Омельченко с должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству.

При этом впоследствии украинский лидер назначил на эту должность Викторию Лялину-Бойко.

Как известно, сегодня, 3 августа, Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.

Напомним, в конце июля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют уголовное производство по факту вероятного незаконного обогащения уже бывшего посла в США Ольги Стефанишиной.

Также сообщалось, что ранее президент Зеленский предлагал должность посла в США экс-премьер-министру Юлии Свириденко, но она ответила отказом.

Ранее «Слово и дело» разбиралось, кто из назначенных Владимиром Зеленским послов не был карьерным дипломатом.

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