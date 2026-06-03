Рейд против инкассаторов «Ощадбанка» в Венгрии заказал Орбан – расследование

Мир
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Венгерские источники утверждают, что решение о силовой операции против украинского инкассаторского конвоя в марте принималось на самом высоком политическом уровне, в частности Виктором Орбаном.
Фото getty images

Венгерские власти во главе с тогдашним премьер-министром Виктором Орбаном лично приняли решение о силовой операции против украинского инкассаторского конвоя «Ощадбанка», который перевозил наличные деньги и инвестиционное золото из Австрии в Украину.

Об этом говорится в расследовании Telex, которое основано на свидетельствах источников, осведомлённых о внутренних процессах в правительстве и спецслужбах.

Ощадбанк выиграл дело относительно своих инкассаторов, задержанных в ВенгрииОщадбанк сообщил о полной отмене решений венгерских властей в отношении семи инкассаторов, задержанных во время перевозки средств из Вены в Киев, а также об аннулировании запрета на въезд в Шенгенскую зону.

Ключевой вывод журналистов заключается в том, что это не была сугубо правоохранительная операция – решение носило политический характер и было принято на самом высоком уровне.

В материале прямо указывается, что правительство, в частности лично Виктор Орбан, приняло решение провести рейд 5 марта против украинского «золотого конвоя», несмотря на то, что с профессиональной точки зрения для этого не было никаких оснований. Это, по данным Telex, подтверждают многочисленные закрытые беседы с источниками, имеющими доступ к делу или вовлечёнными в него.

Telex утверждает, что даже дата операции – 5 марта – была определена не оперативными службами, а на правительственном уровне. По данным журналистов, формальное основание для рейда подготовила Служба защиты конституции (AH), которая подала заявление на основе данных внешней разведки (IH). При этом, как отмечается, ключевое решение о проведении операции носило политический характер.

Один из элементов расследования указывает, что приказ о проведении рейда был передан через правительственный уровень, который подчиняется напрямую Орбану.

Официально венгерские власти заявляли о подозрениях в отмывании денег. Однако Центральный банк Австрии опроверг какие-либо нарушения, подчеркнув, что трансграничное перемещение наличных является законной практикой. Как известно, позднее часть решений была пересмотрена, а изъятые средства и золото возвращены.

Telex подытоживает, что все ключевые участники внутренних обсуждений сходятся в одном: операция против украинского конвоя была политически мотивированной, а не результатом классической правоохранительной необходимости. Службы, по их словам, лишь выполняли «решение сверху», тогда как инициатива исходила с уровня правительства – и лично Виктора Орбана.

Напомним, в начале марта в Венгрии произошло необоснованное задержание двух бронированных автомобилей «Ощадбанка» и семи инкассаторов, которые осуществляли перевозку золота и иностранной валюты. Конфликт возник во время планового рейса из Австрии в Украину, а общая стоимость задержанного груза составила более 75 млн долларов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда заявил, что изъятые средства якобы могли принадлежать «украинской военной мафии», и потребовал официальных разъяснений от украинской стороны.

Позже Киеву удалось освободить семерых инкассаторов, а 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула средства и ценности государственного «Ощадбанка», которые были захвачены венгерскими спецслужбами.

А недавно «Ощадбанк» добился полного отмены решений венгерских властей в отношении семи своих инкассаторов, которых ранее задержали вместе с инкассаторскими автомобилями при перевозке средств из Вены в Киев.

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Венгрия Ощадбанк Деньги Виктор Орбан Похищение Рейд
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