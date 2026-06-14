Из-за завышенных госконтрактов во времена правительства Орбана Венгрия лишилась 3,5 млрд евро – СМИ

Антикоррупционные органы Венгрии заявляют, что компании, связанные с близким окружением бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана, могли присвоить около 3,5 миллиарда евро из-за завышенных цен в государственных контрактах.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на Венгерское управление добропорядочности.

Венгерское управление добропорядочности было создано в 2022 году под давлением Европейского Союза для усиления контроля за использованием европейских средств. На протяжении последних лет структура занималась мониторингом возможных коррупционных рисков в госзакупках.

Согласно выводам, за последние четыре года три компании, связанные с близким окружением Орбана, получили государственные контракты на сумму около 10 миллиардов евро. При этом примерно треть этих средств, по оценке антикоррупционного органа, могла быть завышена из-за нерыночных цен и непрозрачных условий тендеров.

«В конечном итоге мы обнаружили, что если сравнить контракты с рыночными ставками и нормальными условиями, примерно треть средств могла быть завышенной и представляет повышенный риск коррупции», – заявил руководитель HIA Ференц Паль Биро.

Антикоррупционный орган обращает внимание на группу компаний Lounge, которую связывают с медиамагнатом Дюлой Балаши. По данным исследования, после прихода Орбана к власти количество выигранных этими компаниями тендеров резко возросло – до более чем 150 в год. Также упоминается бизнесмен Леринц Месарош, один из богатейших людей Венгрии и друг детства Орбана, а также Иштван Тиборч – зять бывшего премьера.

Напомним, 9 мая Петер Мадьяр официально стал главой венгерского правительства, заменив Виктора Орбана, который бессменно руководил странной на протяжении 16 лет.

Но несмотря на недавнее поражение на выборах, 13 июня Орбана переизбрали на должность лидера партии «Фидес».

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