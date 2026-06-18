Оккупанты ударили по предприятию в Днепре, есть раненые (дополнено)

В четверг утром, 18 июня, российские войска нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как известно, во время ударов в городе прозвучало несколько взрывов, в одном из районов города наблюдается задымление.

«Враг нанес удары по Днепру. Повреждено частное предприятие. Предварительно, получили ранения четыре человека», – написал руководитель области.

Перед этим Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы предупреждали об угрозе российских ударов баллистическими ракетами.

Впоследствии Ганжа уточнил, что все четверо пострадавших в результате атаки были госпитализированы.

«Это женщины 46 и 48 лет, мужчины – 38 и 41 года. Все они в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают необходимую медпомощь», – добавил глава ОВА.

Руководитель области также добавил, что в течение минувшей ночи российские войска более 10 раз атаковали пять районов беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрелов один человек получил ранения в Никопольском районе.

Как известно, в ночь на 18 июня российские войска атаковали два района Полтавской области. Повреждены предприятия, частные дома и объект энергетической инфраструктуры, один человек травмирован.

Напомним, в течение ночи российские войска атаковали Украину семью баллистическими ракетами Искандер-М, а также 239 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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