Оккупанты ударили по предприятию в Днепре, есть раненые

В воскресенье утром, 14 июня, российские войска нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего как минимум семь человек получили ранения.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Россияне атаковали Днепр. Из-за вражеского удара повреждено предприятие легкой промышленности», – написал он.

Согласно словам чиновника, в одном из помещений предприятия в результате атаки разрушен потолок и повреждено производственное оборудование. Также некоторые пострадавшие были госпитализированы.

«Получили ранения семь человек, трое мужчин госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести», – уточнил Ганжа.

Руководитель области также добавил, что в течение минувшей ночи российские войска почти 20 раз атаковали три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Гражданские не пострадали.

Как известно, в ночь на воскресенье, 14 июня, российские войска совершили очередную атаку по территории Украины, применив 98 ударных и имитационных беспилотников различных типов.

Напомним, российские войска сегодня утром совершили очередную атаку на Николаев с применением ударных беспилотников. Под ударом оказались объекты транспортной и энергетической инфраструктуры города.

В то время как накануне, 13 июня, российский беспилотник атаковал гражданское транспортное средство в Белопольской общине на Сумщине.

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