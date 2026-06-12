В Днепре задержали агента ФСБ, который корректировал обстрелы трёх регионов

Военная контрразведка Службы безопасности Украины выявила в Днепре ещё одного агента российской ФСБ, который передавал координаты украинских военных объектов и корректировал обстрелы Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Об этом сообщили в СБУ.

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По данным следствия, им оказался местный житель – тренер-реабилитолог детей с инвалидностью, которого российская спецслужба завербовала дистанционно через Telegram-канал с предложениями «быстрого и лёгкого заработка».

Как установили правоохранители, мужчина систематически объезжал территорию на собственном транспорте, фиксировал подозрительные объекты и проверял местность на наличие украинских подразделений. В случае обнаружения вероятных целей он делал отметки на Google-картах, добавлял детальные текстовые описания, ориентиры и привязку к местности.

Отдельно установлено, что агент пытался действовать максимально осторожно, менял маршруты передвижения и периодически удалял часть переписок, чтобы избежать разоблачения. В то же время сотрудники СБУ задокументировали каждый этап его деятельности и провели комплекс мероприятий для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в регионах, где он вёл разведку.

После сбора доказательной базы правоохранители задержали фигуранта. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон и ноутбук, на которых содержались материалы переписки с куратором, координаты и другие данные, подтверждающие его работу на российскую спецслужбу.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога и может получить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Полтаве сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины выявили и задержали ещё одного российского информатора, который собирал координаты украинских военных объектов для последующих ракетно-дроновых ударов.

Также военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области завербованного россиянами 16-летнего школьника, который корректировал вражеские атаки по Чугуевскому и Лозовскому районам области.

А ранее СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, которая корректировала удары рф по Киевской и Одесской областям.

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