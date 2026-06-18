В Днепре в результате удара рф погиб мужчина, количество раненых стремительно возросло

В Днепре в результате утреннего удара российской федерации баллистической ракетой погиб мужчина и выросло количество раненых.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-канале.
По последним данным, количество пострадавших выросло до 9 человек. Они получили ранения различной степени тяжести.
«Погиб мужчина. Девять человек получили ранения. Таковы последствия ударов, которые россияне нанесли по Днепру сегодня утром», – написал Ганжа.
Он добавил, что восемь пострадавших уже находятся в больницах города. На данный момент медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще один человек будет приходить в себя дома.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по частному предприятию в Днепре. Во время ударов в городе прозвучало несколько взрывов, в одному из районов города наблюдалось задымление. Сначала сообщалось о 4 раненых.
Также в ночь на 18 июня российские войска атаковали два района Полтавской области. Там повреждены предприятия, частные дома и объект энергетической инфраструктуры, один человек травмирован.
В общей сложности в течение ночи российские войска ударили по Украине семью баллистическими ракетами «Искандер-М», а также запустили 239 ударных беспилотников различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.
Кроме этого, мы писали, что 17 июня в Славянске вследствие российских обстрелов погибли трое мирных жителей, а еще пять человек получили ранения.
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