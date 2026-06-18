США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, по словам сторон, направлен на прекращение войны и запуск нового этапа переговоров между странами.

О подписании документа заявил президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию журналистам после отъезда из Версальского дворца, пишет CNN.

17 июня 2026, 16:47 Отмена санкций и разморозка активов: СМИ обнародовали проект соглашения между США и Ираном Проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает, в частности, отмену всех санкций с Тегерана и снятие морской блокады.

По данным американских медиа, в частности CNN, документ был подписан во время официального ужина в Версале, где сегодня гостил Трамп, а позже копию меморандума передали иранской стороне.

Представители Ирана подтвердили, что меморандум был оформлен как в цифровом формате, так и на бумаге. Документ подписан на английском и фарси по настоянию Тегерана для обеспечения прозрачности и точности перевода.

Представитель МЗС Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обе языковые версии полностью идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Иранская сторона сообщила, что меморандум уже считается «официально финализированным» после цифрового подписания обеими странами. В ближайшие недели предусмотрены дальнейшие переговоры, которые сосредоточатся на ядерном вопросе и возможном ослаблении санкций.

По предварительным данным, новые встречи могут пройти в Женеве, однако отдельная церемония подписания в Швейцарии, о которой ранее говорил премьер Пакистана, не планируется.

В то же время в Вашингтоне заявляют о возможности отдельной официальной церемонии с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По словам иранских чиновников, после подписания меморандума начнется 60-дневный раунд переговоров, который будет сосредоточен исключительно на ядерной программе и санкционной политике.

В Тегеране также подчеркивают, что нарушение договоренностей будет иметь «значительные последствия» для обеих сторон, а сам меморандум фиксирует уже достигнутые ранее договоренности.

Напомним, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял о достижении «мирного соглашения» между США и Ираном, официальное подписание которого якобы было запланировано на 19 июня в Швейцарии.

Как сообщалось в СМИ ранее, анонсированное Дональдом Трампом соглашение является коротким меморандумом о взаимопонимании объемом около полутора страниц, что, в частности, предусматривает присутствие в Иране инспекторов МАГАТЭ.

Согласно проекту документа, предусмотрена постепенная отмена всех антииранских санкций и снятие морской блокады с Ормузского пролива.

Соглашение также якобы закрепляет создание частного инвестфонда на 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана, причем более половины этой суммы уже аккумулировано.

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