В россии после атаки дронов в очередной раз горит один из крупнейших и старейших НПЗ

В ночь на 2 августа в Саратове прозвучали взрывы, а позже вспыхнул пожар на территории промзоны. Под ударом в очередной раз мог оказаться местный НПЗ.

Об этом сообщают Telegram-каналы Astrа, Supernova+, Exilenova+, а также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Жители Саратова и Энгельса ночью сообщили о серии взрывов и масштабном пожаре. Губернатор Саратовской области заявил, что регион подвергся атаке беспилотников, в результате чего повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В то же время проект ASTRA, проанализировав видео и фото очевидцев, утверждает, что под удар попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. По информации ресурса, это как минимум 15-я атака на предприятие с начала полномасштабной войны.

Саратовский НПЗ, принадлежащий компании «Роснефть», является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. По данным на 2023 год, его мощность составляла около 4,8 млн тонн нефти в год.

Также в сети распространяются сообщения о взрывах в районе военного аэродрома Энгельс-2, однако подтверждения этой информации на данный момент нет.

OSINT-сообщества, ссылаясь на геолокацию фото и видео, предполагают, что пожары могли возникнуть в районе нескольких технологических установок Саратовского НПЗ, в частности установок каталитического риформинга и первичной переработки нефти. В то же время независимого подтверждения этих данных пока нет.

Напомним, в ночь на 1 августа дальнобойные дроны СБУ атаковали инфраструктуру трех НПЗ в российской Уфе – ориентировочно в 1600 км от украинской границы. Кроме того, удару подверглись четыре радиолокационные станции оккупантов в Краснодарском крае.

Всего в июле 2026 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели более 230 тысяч боевых вылетов, поразив или уничтожив более 53,7 тысячи вражеских целей, более 95% из которых – в тактической зоне вблизи линии фронта.

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