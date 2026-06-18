Расходы Кремля на войну против Украины превысили бюджетные планы – Bloomberg

Расходы россии на войну против Украины стремительно растут и заставляют Кремль наращивать государственный долг. Из-за превышения бюджетных планов Москва планирует привлечь дополнительные триллионы рублей займов, а выплаты по долгам становятся все большей нагрузкой для экономики страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

По данным издания, за первые пять месяцев 2026 года дефицит российского бюджета увеличился до 6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Это примерно на 60% больше, чем правительство закладывало на весь 2026 год.

Из-за необходимости финансировать войну россии придется привлечь дополнительные 2–3 трлн рублей займов до конца года. По словам источников Bloomberg, знакомых с бюджетными обсуждениями, расходы на оборону могут оказаться на 4–5 трлн рублей ($55–69 млрд) выше первоначального плана. Это почти на 40% превышает предусмотренные бюджетом расходы.

В то же время стоимость обслуживания долга в россии удвоилась с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В этом году выплаты по долгам могут составить почти 4 трлн рублей – около 9% всех федеральных расходов.

Bloomberg отмечает, что из-за международных санкций Москва потеряла значительную часть доступа к внешнему финансированию и все больше полагается на дорогие внутренние заимствования. По расчетам Bloomberg Economics, в течение следующего десятилетия россия может потратить не менее 15% ВВП на выплату процентов по долгам.

Несмотря на то, что нынешний уровень государственного долга россии – около 16,5% ВВП – остается низким по сравнению со многими странами Европы, война постепенно меняет финансовую ситуацию страны.

Российские власти уже разрешили увеличить заимствования сверх установленного бюджетного лимита. Экономисты предупреждают, что рост военных расходов и зависимость от внутренних займов ограничивают возможности Кремля финансировать другие сферы экономики.

Напомним, недавно российский диктатор владимир путин заявил, что российская экономика действительно пошла на спад на фоне войны против Украины. При этом он утверждает, что рф все равно находится на одном уровне со странами Еврозоны.

Ранее СМИ писали, что в россии все чаще звучат мысли о необходимости ее завершения как условия для стабилизации экономики.

Также сообщалось, что рф усиливает ракетные и дроновые удары по украинским городам на фоне военных и экономических трудностей, пытаясь вернуться к переговорному процессу на выгодных для себя условиях.

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