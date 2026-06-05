Путин признал, что экономика россии «опустилась» на фоне войны против Украины

Президент рф владимир путин заявил, что российская экономика действительно пошла на спад на фоне войны против Украины. При этом он утверждает, что рф все равно находится на одном уровне со странами Еврозоны.

Заявление прозвучало на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

«Мы слышим, что у нас в экономике все «припало». Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны Еврозоны живут долгие годы», – считает путин.

Диктатор также заявил, что экономическая динамика в россии «сдержанная».

Стоит отметить, что сегодня же глава российского «Сбербанка» Герман Греф в Петербурге признал, что экономика страны-агрессор в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами.

Он указал, что, в частности, высокая процентная ставка и большая налоговая нагрузка создают «очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития».

Напомним, недавно СМИ писали, что в россии всё чаще звучат мысли о необходимости её завершения как условия для стабилизации экономики.

Также сообщалось, что рф усиливает ракетные и дроновые удары по украинским городам на фоне военных и экономических трудностей, пытаясь вернуться к переговорному процессу на выгодных для себя условиях.

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