Последствия будут ощущаться годами: разведка рассказала, как мобилизация в рф ударит по экономике

В случае объявления мобилизации в россии начнутся не только социальные потрясения, но и наступит масштабный экономический кризис. Последствия такого решения рф будет ощущать годами.

Фактически, новая волна мобилизации «добьет экономику рф», сообщает Служба внешней разведки Украины в Телеграм-канале.

Эксперты службы подчеркивают, что массовое изъятие россиян из экономики в условиях дефицита кадров только ухудшит ситуацию на россии. Ведь современная война зависит не столько от количества военных, сколько от уровня технического оснащения, систем связи и радиоэлектронной борьбы. Поэтому военная эффективность масштабной мобилизации вызывает сомнения.

«Новая волна мобилизации может вызвать массовый выезд россиян за границу. Если после мобилизации 2022 года часть эмигрантов вернулась в рф, то в этот раз страну могут окончательно покинуть высококвалифицированные специалисты, что еще больше ударит по экономике», – отмечают в разведке, ссылаясь на заявления политологов.

Также в разведке заметили, что россия и так находится в глубоком финансовом кризисе.

«Бюджетный дефицит рф уже в разы превысил запланированные показатели, а обеспечение сотен тысяч мобилизованных потребует неподъемных расходов», – добавили в структуре.

Напомним, недавно Европейский Союз объявил, что работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер. Эти санкции ударят по экономике и заставят путина ограничить финансирование войны против Украины.

Тем временем в Кремле обостряется внутреннее противостояние между администрацией президента и силовыми структурами, прежде всего ФСБ, на фоне войны против Украины, экономического давления и роста общественного недовольства.

Ранее СМИ писали о том, что экономика россии демонстрирует признаки ослабления вопреки росту доходов от экспорта нефти, в то время как официальные данные могут не отражать реального состояния дел.

