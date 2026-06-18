НБУ установил курс валют на 19 июня: сколько будут стоить доллар и евро

Финансы
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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США и евро на пятницу, 19 июня.
Фото: Shutterstock

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 июня. По сравнению с предыдущим банковским днем ​​доллар США подорожал, в то время как евро существенно потеряло в стоимости.

Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.

Как менялся курс евро за годы большой войныКурс евро бьет исторические рекорды в январе этого года. На инфографике – как менялся среднемесячный курс евро с 2022 по 2026 год.

Согласно данным НБУ, официальный курс доллара на 19 июня составит 44,91 грн. за один доллар. В четверг американская валюта торговалась по 44,80 грн, ее курс вырос на 11 копеек.

При этом европейская валюта продемонстрировала снижение – на пятницу НБУ установил курс евро на уровне 51,45 грн. По сравнению с предыдущим днем евро подешевело сразу на 48 копеек.

Стоит отметить, что с начала года официальный курс евро в Украине вырос на 1,66 грн, а курс доллара – на 2,56 грн.

На инфографике «Слово и дело» – как украинцы продавали и покупали валюту во время полномасштабной войны.

Мы также рассказывали, какой курс доллара США закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой.

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