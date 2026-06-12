Доллар дешевеет: НБУ объявил официальный курс валют на 15 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 12 июня. Гривна укрепила позиции к доллару США, но ослабилась к евро.

Соответствующая информация была опубликована на сайте НБУ.

29 января 2026, 12:00 Как менялся курс евро за годы большой войны Курс евро бьет исторические рекорды в январе этого года. На инфографике – как менялся среднемесячный курс евро с 2022 по 2026 год.

В понедельник стоимость американской валюты составит 44,81 грн. По сравнению с пятницей, 12 июня, курс снизился сразу на 11 копеек.

Евро при этом немного подорожало. Официальный курс на 15 июня будет установлен на уровне 51,85 грн (0,02 грн).

Стоит также отметить, что год назад, 15 июня 2025-го, официальный курс доллара США составлял 41,48 грн, а евро торговалось по 48,08.

На инфографике «Слово и дело» – какой курс доллара закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой.

Мы также рассказывали, как подорожала жизнь украинцев за четыре года большой войны.

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