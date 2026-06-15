НБУ впервые поднял официальный курс евро выше 52 гривен

Финансы
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Национальный банк повысил официальный курс евро до исторического максимума – 16 июня стоимость будет закреплена на уровне 52,03 грн.
Фото: Pexels

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро до исторического максимума – европейская валюта впервые пробила отметку в 52 гривны.

Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.

Как менялся курс евро за годы большой войныКурс евро бьет исторические рекорды в январе этого года. На инфографике – как менялся среднемесячный курс евро с 2022 по 2026 год.

Во вторник, 15 июня, стоимость евро составит 52,03 грн. По сравнению с предыдущим днем курс вырос почти на 18 копеек.

При этом стоимость доллара США не изменилась и 15 июня будет закреплена на уровне 44,81 грн.

Стоит отметить, что с начала года официальный курс евро в Украине вырос на 2,24 грн, а курс доллара – на 2,46 грн.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» – как украинцы продавали и покупали валюту во время полномасштабной войны.

Мы также рассказывали, какой курс доллара США закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой.

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