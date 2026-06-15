НБУ впервые поднял официальный курс евро выше 52 гривен

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро до исторического максимума – европейская валюта впервые пробила отметку в 52 гривны.
Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.
Во вторник, 15 июня, стоимость евро составит 52,03 грн. По сравнению с предыдущим днем курс вырос почти на 18 копеек.
При этом стоимость доллара США не изменилась и 15 июня будет закреплена на уровне 44,81 грн.
Стоит отметить, что с начала года официальный курс евро в Украине вырос на 2,24 грн, а курс доллара – на 2,46 грн.
Напомним, на инфографике «Слово и дело» – как украинцы продавали и покупали валюту во время полномасштабной войны.
Мы также рассказывали, какой курс доллара США закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой.
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