НБУ установил новый рекордный курс доллара

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на вторник, 8 июня. Согласно ему, доллар США впервые официально пробил отметку в 44,5 грн.

Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.

19 сентября 2025, 14:44 Какой курс доллара закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой Прогнозируемый курс доллара в государственном бюджете и реальный по итогу года зачастую отличались за последние шесть лет. Подробнее о разнице с прогнозом и курсом НБУ – на инфографике.

Так, 8 июня стоимость американской валюты составит 44,51 грн. По сравнению с предыдущим днем курс доллара США вырос почти на 16 копеек.

При этом гривна укрепила позиции относительно евро – во вторник курс составит 51,35 грн/евро (-0,28 грн).

Стоит также отметить, что с начала года курс доллара США вырос почти на 2,15 грн (1 января он был закреплен на уровне 42,35 грн), а курс евро – на 1,56 грн (в начале года он составлял 49,79 грн).

Напомним, на инфографике «Слово и дело» – как украинцы продавали и покупали валюту во время полномасштабной войны.

Мы также рассказывали, как менялся среднемесячный курс евро с 2022 по 2026 год.

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