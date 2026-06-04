Доллар США и евро дорожают: НБУ объявил официальный курс на 5 июня

Национальный банк Украины на пятницу, 5 июня, установил официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне 44,37 грн.

Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.

19 сентября 2025, 14:44 Какой курс доллара закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой Прогнозируемый курс доллара в государственном бюджете и реальный по итогу года зачастую отличались за последние шесть лет. Подробнее о разнице с прогнозом и курсом НБУ – на инфографике.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость американского доллара увеличилась на три копейки.

Европейская валюта, в свою очередь, также подорожала после краткосрочного снижения. Официальный курс евро определен на уровне 51,66 грн, что на 14 копеек больше, чем 4 июня.

Стоит также отметить, что год назад, 5 июня 2025-го, курс доллара США был закреплен на уровне 41,48 грн, а доллара США составлял 47,20 грн.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» – как украинцы продавали и покупали валюту во время полномасштабной войны.

Мы также рассказывали, как менялся среднемесячный курс евро с 2022 по 2026 год.

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