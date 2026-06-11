НБУ установил курс валют на 12 июня: сколько будут стоить доллар и евро

Финансы
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НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 11 июня. Доллар США и евро после нескольких дней роста ослабили свои позиции.
Фото: Shutterstock

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 11 июня. Доллар США и евро после нескольких дней роста ослабили свои позиции по отношению к гривне.

Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.

Какой курс доллара закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовойПрогнозируемый курс доллара в государственном бюджете и реальный по итогу года зачастую отличались за последние шесть лет. Подробнее о разнице с прогнозом и курсом НБУ – на инфографике.

Так, в пятницу стоимость американской валюты составит 44,92 грн. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на 5 копеек.

Евро также подешевело – официальный курс европейской валюты будет установлен на уровне 51,83 грн (-0,06 грн).

Стоит также отметить, что год назад, 12 июня 2025 года, курс евро был закреплен на уровне 47,45 грн, а доллара США составлял 41,51 грн.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» – как украинцы продавали и покупали валюту во время полномасштабной войны.

Мы также рассказывали, как менялся среднемесячный курс евро с 2022 по 2026 год.

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