Оккупанты ударили по Сумщине ракетой с кассетным боеприпасом, есть жертва

Национальная безопасность
Читати українською
Войска рф нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской общины. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, погибла женщина.
Фото: t.me/hryhorov_oleg

Российские войска нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской общины на Сумщине. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, погибла местная жительница.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Жертвой российского удара стала 78-летняя женщина. В момент атаки она находилась в огороде и получила тяжелые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительной информации местных властей, российская армия применила ракету с кассетной боевой частью.

«Жителей общины призываю не приближаться к обломкам и каким-либо подозрительным предметам. При обнаружении – сразу сообщайте экстренным службам», – написал Григоров.

Напомним, российская оккупационная армия в четверг, 18 июня, совершила более 20 атак на Днепропетровскую область. В результате обстрелов два человека погибли и еще 17 мирных жителей получили ранения.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали два района Полтавской области. Повреждены предприятия, частные дома и объект энергетической инфраструктуры, один человек травмирован.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Сумская область Война в Украине Кассетные боеприпасы
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Оккупанты ударили по Сумщине ракетой с кассетным боеприпасом, есть жертва
США отменили морскую блокаду Ирана
Военные уже подали более 500 рапортов на возвращение из СЗЧ по новому механизму
Оккупанты нанесли серию ударов по Днепропетровщине, есть погибшие и почти два десятка раненых
Посольство США в россии опубликовало предупреждение для своих граждан на фоне удара по Москве
Украина договорилась с Германией о развитии антибаллистики и совместном производстве НРК
На стипендии для ученых выделили более 190 млн грн – Свириденко
Трамп поддерживает усиление давления на россию для завершения войны – Зеленский
В рф официально признали депортацию 744 тысячи украинских детей с ВОТ – омбудсмен
НБУ установил курс валют на 19 июня: сколько будут стоить доллар и евро
Больше новостей