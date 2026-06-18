Оккупанты ударили по Сумщине ракетой с кассетным боеприпасом, есть жертва

Российские войска нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской общины на Сумщине. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, погибла местная жительница.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Жертвой российского удара стала 78-летняя женщина. В момент атаки она находилась в огороде и получила тяжелые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительной информации местных властей, российская армия применила ракету с кассетной боевой частью.

«Жителей общины призываю не приближаться к обломкам и каким-либо подозрительным предметам. При обнаружении – сразу сообщайте экстренным службам», – написал Григоров.

Напомним, российская оккупационная армия в четверг, 18 июня, совершила более 20 атак на Днепропетровскую область. В результате обстрелов два человека погибли и еще 17 мирных жителей получили ранения.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали два района Полтавской области. Повреждены предприятия, частные дома и объект энергетической инфраструктуры, один человек травмирован.

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