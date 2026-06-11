Российские военные ударили по Сумской области: погибла женщина, пострадали дети

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11 июня армия российской федерации прицельно атаковала БПЛА жилой дом в Знобь-Новгородской общине Сумской области. В результате удара погибла пожилая женщина, двух ее внуков забрала скорая.
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Российская армия утром 11 июня ударила дроном по жилому дому в Сумской области. В здании во время удара находилась 67-летняя женщина с двумя детьми. Она погибла на месте.

Об этом 11 июня сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Телеграм-канале.

Внуки погибшей, по данным начальника Сумской ОВА, получили легкие ранения.

«Ранним утром в жилой дом в Знобь-Новгородской общине прицельно попал российский беспилотник. К сожалению, погибла 67-летняя женщина. На следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет. Искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении Григорова.

В результате удара российских оккупантов на территории домовладения возник пожар. На месте работают все службы.

По данным Григорова, двух маленьких детей, которые были в одном доме с погибшей, медики забили в больницу.

«Детей доставили в больницу для обследования. Предварительно, тяжелых повреждений они не получили», – уточнил начальник ОВА.

Сейчас выясняются все дополнительные обстоятельства и уточняются последствия атаки оккупационной армии путина.

Напомним, вчера вечером российская армия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области, в результате чего был поврежден многоэтажный жилой дом и пострадали мирные жители. Также получило повреждения здание спасательного подразделения. Пострадали 12 человек.

Кроме этого, 10 июня оккупанты атаковали Сумы «шахедом». Сбитый беспилотник упал на территории городского вокзала, где находились люди. Обломки вражеского БПЛА повредили пассажирский поезд №143 Сумы-Рахов: загорелась крыша последнего вагона.

А утром 10 июня российская оккупационная армия нанесла удар по жилому сектору города Сумы. Пострадали два человека.

Также мы сообщали, что российские войска в целом в ночь на 11 июня атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 221 ударным беспилотником различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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