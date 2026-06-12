Россия ночью атаковала железнодорожные объекты в Сумской области, есть погибшая и раненая

В ночь на 12 июня российские войска масовано атаковали Сумщину беспилотниками. Повреждена железнодорожная инфраструктура. В результате атаки погибла работница железной дороги, еще одна ранена.

Об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

11 июня 2026, 11:50 Россияне ударили по Конотопу: есть жертва и раненые, город без света и воды В результате утренних ударов часть Конотопа осталась без света и водоснабжения. Также россияне атаковали железнодорожное депо в Конотопе, в результате чего погибла женщина. Всего пять человек получили травмы.

Как отмечается, под атакой оказались станции, вокзалы, посты электрической сигнализации и подстанции «Укрзализныци». В результате обстрела погибла оператор одной из станций. Известно, что на месте было установлено мобильное укрытие, и, по предварительным данным, женщина направлялась к нему во время тревоги.

Также ранение получила дежурная по станции. Ее прооперировали, угрозы жизни нет, рядом с пострадавшей находятся коллеги.

В «Укрзализныце» отмечают, что несмотря на атаки продолжают обеспечивать железнодорожное сообщение в прифронтовых громадах. В то же время Перцовский призвал работников железной дороги строго соблюдать инструкции безопасности и не медлить во время сигналов тревоги.

Также во время ночного обстрела в Сумах россияне нанесли удар БПЛА по общежитию на уровне 6 этажа. Там выбиты окна и вспыхнул пожар. Спасатели обследовали территорию и оказали людям помощь.

Кроме того, в результате утреннего обстрела Сум в городе поврежден жилой дом, в нескольких квартирах возник пожар. По меньшей мере один человек травмирован.

Напомним, российские войска в ночь на 12 июня атаковали Украину 117 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Также известно, что вчера, 11 июня, россияне атаковали железнодорожное депо в Конотопе, в результате чего погибла женщина, еще пятеро человек получили травмы. После атаки часть города осталась без электроэнергии, а воду подавали по графику.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.