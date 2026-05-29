В МИД отреагировали на намерение Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла

В Министерстве иностранных дел Украины назвали «досадным» намерение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена из-за присвоения одному из подразделений ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА».

Позицию МИД озвучил спикер ведомства Георгий Тихий, его цитирует LIGA.net.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что между Польшей и Украиной есть нерешенные вопросы, требующие внимания, и отметил важность партнерства в двусторонних отношениях.

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что ситуация возникла вопреки положительной динамике в двусторонних отношениях, которая наблюдалась последние полтора года.

«Видим резкую реакцию в Польше на решение о наименовании одного из украинских подразделений в честь героев УПА. Обидно, что это происходит вопреки более широкому тренду по решению проблемных вопросов украинско-польских отношений», – отметил он.

В МИД подчеркнули, что Киев и Варшава в последнее время приложили значительные усилия для налаживания исторического диалога, в частности возобновили процесс эксгумаций и работу Конгресса историков двух стран.

Тихий также отметил, что украинские военные не намерены оскорблять польское общество, а для украинцев УПА символизирует борьбу против имперской политики Москвы.

Напомним, накануне Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о возможном лишении президента Украины польского ордена Белого Орла. Вопрос должны вынести на заседание Капитулы Ордена Белого Орла, которое запланировано на 8 июня.

Ранее Навроцкий заявлял, что ожидает продолжения партнерства между Киевом и Варшавой. Но для этого, по его словам, необходимо решить «исторические вопросы».

