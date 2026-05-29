В МИД отреагировали на намерение Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла

В Министерстве иностранных дел Украины назвали «досадным» намерение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена из-за присвоения одному из подразделений ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА».
Позицию МИД озвучил спикер ведомства Георгий Тихий, его цитирует LIGA.net.
Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что ситуация возникла вопреки положительной динамике в двусторонних отношениях, которая наблюдалась последние полтора года.
«Видим резкую реакцию в Польше на решение о наименовании одного из украинских подразделений в честь героев УПА. Обидно, что это происходит вопреки более широкому тренду по решению проблемных вопросов украинско-польских отношений», – отметил он.
В МИД подчеркнули, что Киев и Варшава в последнее время приложили значительные усилия для налаживания исторического диалога, в частности возобновили процесс эксгумаций и работу Конгресса историков двух стран.
Тихий также отметил, что украинские военные не намерены оскорблять польское общество, а для украинцев УПА символизирует борьбу против имперской политики Москвы.
Напомним, накануне Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о возможном лишении президента Украины польского ордена Белого Орла. Вопрос должны вынести на заседание Капитулы Ордена Белого Орла, которое запланировано на 8 июня.
Ранее Навроцкий заявлял, что ожидает продолжения партнерства между Киевом и Варшавой. Но для этого, по его словам, необходимо решить «исторические вопросы».
