Зеленский предположил, когда сможет провести еще одну отдельную встречу с Трампом

Президент Владимир Зеленский предположил, что уже в среду, 17 июня, проведет еще одну двустороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 во Франции.

Об этом сообщает «Суспільне», цитируя слова президента во время общения с журналистами.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Как отмечается, отвечая на вопрос о планах провести еще одну отдельную встречу с главой Белого дома, Зеленский заявил, что команды Вашингтона и Киева продолжат встречаться в течение суток.

«Я думаю, завтра (17 июня – ред.) еще встретимся с президентом отдельно. Наши команды в течение суток будут встречаться на разных уровнях. Есть много технических важных встреч», – сказал Зеленский.

Кроме этого, на среду, 17 июня, также запланирована встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и Трампа в Версале.

Как известно, во вторник, 16 июня, президент Зеленский провел встречу с американским лидером и госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита G7 во Франции.

После встречи Трамп назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

Напомним, накануне саммита во Франции стало известно, что президент Владимир Зеленский предлагал российскому диктатору владимиру путину провести встречу] во время июньского саммита «Большой семерки», который начался во Франции. В то же время он добавил, что Киев «не получил четкого ответа» на предложение провести переговоры.

Позже украинский лидер заявил, что даже говорил с американским лидером Дональдом Трампом о возможности встречи] с путиным на американской территории. Однако глава Кремля, по его словам, этого не хочет.

Тем временем европейские союзники опасаются, что президент США Дональд Трамп после возвращения внимания к войне в Украине может попытаться самостоятельно вести переговоры с Москвой, оставив Европу в стороне от процесса.

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