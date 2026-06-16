Зеленский встретился с Трампом на полях саммита G7.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита G7 во Франции.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

«Всегда важно координировать позиции», – подписал фотографии Зеленский. Детали разговора лидеров пока неизвестны.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел отдельную встречу с государственным секретарем США Марком Рубио. Как отмечается, стороны обсудили пути продвижения мирного процесса и шаги, необходимые для того, чтобы «посадить путина за стол переговоров».

«Я подтвердил ожидания президента Зеленского, что это соглашение (между США и Ираном – ред.) создает возможность активизировать возглавляемые США мирные усилия, направленные на завершение войны россии против Украины», – отметил глава МИД Украины.

Также Сибига проинформировал Рубио о российских ударах по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим объектам, заявив, что это свидетельствует о войне Москвы «против веры, наследия и украинской идентичности».

Кроме того, министр сообщил американскому чиновнику об успехах Украины на поле боя и в сфере долгосрочного санкционного давления на россию.

«Мы видим растущий импульс к миру через силу и рассчитываем на решительное лидерство и вовлеченность США», – подытожил Сибига.

Напомним, накануне саммита во Франции стало известно, что президент Владимир Зеленский предлагал российскому диктатору владимиру путину провести встречу] во время июньского саммита «Большой семерки», который начался во Франции. В то же время он добавил, что Киев «не получил четкого ответа» на предложение провести переговоры.

Позже украинский лидер заявил, что даже говорил с американским лидером Дональдом Трампом о возможности встречи] с путиным на американской территории. Однако глава Кремля, по его словам, этого не хочет.

Тем временем европейские союзники опасаются, что президент США Дональд Трамп после возвращения внимания к войне в Украине может попытаться самостоятельно вести переговоры с Москвой, оставив Европу в стороне от процесса.

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