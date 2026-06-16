«Это просто безумство»: Трамп заявил, что россия должна заключить соглашение с Украиной

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумством» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

Такое заявление Дональд Трамп сделал перед журналистами на саммите Большой семерки в Париже 16 июня, пишет «Радио Свобода».

Как сообщается, это произошло во время встречи с эмиром Катара, когда политикам начали задавать вопросы журналисты. Президент США отметил, что считал эту войну самой легкой из всех возможных для урегулирования, и призвал рф «заключить мир».

«Послушайте, россия должна заключить соглашение. россия потеряла очень много людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 тысяч солдат. То, что там происходит, просто безумство», – сказал президент США журналистам в кулуарах саммита G7.

16 июня 2026, 11:44 Европейские лидеры опасаются, что Трамп оставит их в стороне от переговоров по Украине – СМИ Европейские союзники Украины опасаются, что Дональд Трамп может самостоятельно вести переговоры с Москвой и не учесть позицию Европы по завершению войны.

Дональд Трамп добавил, что со времен Второй мировой войны ничего подобного не было, и подчеркнул, что ему удалось урегулировать восемь войн.

«Эта же казалась мне той, которую будет легче всего урегулировать», – сказал он и анонсировал еще одну встречу с Зеленским позже.

В то же время Дональд Трамп отметил, что уже коротко поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 и добавил, что «разговор был хороший».

«Единственная причина, почему меня это волнует, – я не хочу видеть, как каждый месяц гибнут 25 тысяч молодых людей. Каждый месяц гибнет 25 тысяч людей. Молодые люди, которые только начинают свою жизнь. Они идут на фронт и там их разрывает взрывами. И Украина тоже теряет очень много людей. Все это просто абсурдно. Так что да, я сделаю все, что могу», – добавил президент США.

Тем временем Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале показал фото разговора с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио на саммите, добавив подпись: «Всегда важно координировать позиции».

Напомним, накануне саммита во Франции стало известно, что президент Владимир Зеленский предлагал российскому диктатору владимиру путину провести встречу во время июньского саммита «Большой семерки», начавшегося во Франции. В то же время он добавил, что Киев «не получил четкого ответа» на предложение провести переговоры.

Позже украинский лидер заявил, что даже говорил с американским лидером Дональдом Трампом о возможности встречи с российским диктатором владимиром путиным на американской территории. Однако, глава Кремля, по его словам, этого не хочет.

В Кремле тем временем заявили, что не получали официальных предложений от Владимира Зеленского или его представителей относительно возможной встречи с диктатором владимиром путиным на полях саммита «Большой семерки» (G7).

Также мы сообщали, что европейские союзники опасаются, что президент США Дональд Трамп после возвращения внимания к войне в Украине может попытаться самостоятельно вести переговоры с Москвой, оставив Европу в стороне от процесса.

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