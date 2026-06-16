Европейские лидеры опасаются, что Трамп оставит их в стороне от переговоров по Украине – СМИ

Европейские союзники опасаются, что президент США Дональд Трамп после возвращения внимания к войне в Украине может попытаться самостоятельно вести переговоры с Москвой, оставив Европу в стороне от процесса.

Об этом пишет Politico.

5 марта 2026, 13:36 Неприемлемые для Украины и рисковые для путина страны для потенциальных переговоров Встреча Зеленского и путина и ордер МКС. Какие страны предлагались для переговоров и какие из них приемлемы для Украины – на инфографике.

Как известно, американский лидер Дональд Трамп прибыл на саммит G7 во Франции и заявил, что теперь сосредоточится на завершении войны в Украине. По его словам, после урегулирования ситуации с Ираном он хочет «сделать что-то» для прекращения войны в Украине, где, по его данным, ежемесячно погибают около 25 тысяч человек, преимущественно военных.

Однако такие заявления вызывают обеспокоенность среди европейских союзников Киева. Представители ЕС опасаются, что Трамп может изменить подход к переговорам с россией, не учесть позицию Европы и ослабить стратегию максимального давления на Москву.

Вопрос завершения войны в Украине должен стать одной из главных тем встречи лидеров G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер ранее заявлял, что участие США остается ключевым для достижения мира.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна быть частью переговорного процесса, поскольку именно она сейчас в значительной степени финансирует поддержку Украины.

«Правильные переговоры – это те, где Украина и россия сидят за столом, а европейцы и американцы находятся рядом с ними», – сказал Макрон.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одним из главных вопросов саммита G7 должно быть увеличение финансовой поддержки Украины. Она отметила, что ЕС уже обеспечивает значительную часть финансовых потребностей Киева и продолжает поддерживать путь Украины к членству в Евросоюзе.

Европейские чиновники также стремятся убедить Вашингтон поддержать общую позицию союзников в возможных будущих переговорах с Москвой, в частности не допускать сценария, при котором Украину заставляют уступать территории.

Дополнительное беспокойство в Европе вызвал телефонный разговор Трампа с российским диктатором владимиром путиным. После него президент США заявил, что видит возможность достичь договоренностей, а представители Кремля сообщили, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Москву.

Европейские лидеры сейчас сосредоточены на том, чтобы убедить США поддержать более жесткий подход к россии. ЕС готовит новый пакет санкций против Москвы, однако пока нет четких сигналов, что Вашингтон готов присоединиться к этим мерам или увеличить финансовую поддержку Украины.

В то же время Украина настаивает, что Европа должна быть за столом переговоров не как посредник, а как союзник с общими интересами.

Напомним, СМИ писали о том, что европейские лидеры намеревались использовать встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы заручиться его поддержкой относительно нового плана мирных переговоров между Украиной и россией.

Также ранее сообщалось, что европейские союзники Украины, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможность организации переговоров с россией по завершению войны в Украине и привлечения путина к ним.

В то же время путин заявлял, что страны Европейского Союза не могут выполнять роль посредников в переговорах по завершению войны против Украины, поскольку, по его словам, они напрямую поддерживают одну из сторон конфликта.

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