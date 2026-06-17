ФБР сорвало нападение на Белый дом во время празднования юбилея Трампа

Федеральное бюро расследований США предотвратило нападение на территорию Белого дома, когда там проходил турнир UFC Freedom 250 во время празднования 80-летия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщили директор ФБР Кэш Патель на странице в Х, а также американский лидер в своей соцсети Truth Social.

14 мая 2026, 11:27 Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай чрезвычайной ситуации В Белом доме подтвердили существование секретного письма Дональда Трампа для вице-президента Джей Ди Вэнса с инструкциями на случай кризисной ситуации или возможной гибели главы государства.

Как известно, 14 июня на территории Белого дома состоялся турнир UFC Freedom 250 с участием Трампа по случаю его 80-летнего юбилея.

Согласно словам Пателя, ФБР узнало о потенциальной угрозе еще 10 июня. Предварительно, заговорщики планировали запустить один или несколько беспилотников со взрывчаткой для создания паники среди зрителей, после чего снайперы должны были открыть огонь по людям.

«Благодаря быстрым действиям ФБР, наших партнеров и Департамента электронных операций, несколько человек сейчас находятся под стражей, а вероятно запланированные нападения были быстро пресечены», – отметил директор Бюро.

В публикации Трампа, со ссылкой на новость Just the News, также говорится о планах группы лиц совершить нападение с использованием беспилотников со взрывчаткой, а также снайперского оружия.

Как отмечается, по меньшей мере пятеро подозреваемых были задержаны в штатах Огайо, Миссури и Калифорния. Следствие считает, что к заговору могли быть причастны более двух десятков человек.

Напомним, в апреле мероприятие с участием Дональда Трампа прервала стрельба, а политика срочно вывели со сцены. Позже стало известно, что мужчина, который ворвался на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, хотел совершить покушение на Дональда Трампа и представителей его окружения.

Как известно, это уже не первое покушение на жизнь Дональда Трампа. В 2024 году во время митинга в Пенсильвании политику чудом удалось выжить, когда стрелок открыл огонь во время его выступления. Тогда Трамп получил ранение, но был своевременно эвакуирован охраной.

Ещё один опасный инцидент произошёл в феврале 2026 года во Флориде: возле резиденции Мар-а-Лаго был застрелен вооружённый мужчина, который пытался прорваться в поместье президента с винтовкой.

Кроме этого, по данным СМИ, террорист КСИР планировал убить дочь Трампа Иванку из-за смерти иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.