Террорист КСИР планировал убить дочь Трампа Иванку из-за смерти Сулеймани

Террорист, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, планировал убить Иванку Трамп – дочь президента США Дональда Трампа.

По данным New York Post, это должно было стать местью за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

14 мая 2026, 11:27

Речь идет о 32-летнем гражданине Ирака Мохаммаде Бакере Сааде Давуде Аль-Саади. По информации издания, он хотел убить кого-то из семьи Трампа после того, как американские военные в январе 2020 года ликвидировали командующего спецподразделением «Кудс», входящим в состав КСИР.

Как пишет NYP, Аль-Саади «обещал» убить именно Иванку Трамп и имел план ее дома во Флориде. Бывший заместитель военного посла Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар заявил, что после смерти Сулеймани Аль-Саади говорил о необходимости убить Иванку, «чтобы сжечь дом Трампа так, как он сжег наш дом».

Также Аль-Саади опубликовал в соцсети X карту с домом Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера стоимостью 24 млн долларов. В публикации он угрожал американцам и заявлял, что «ни дворцы, ни Секретная служба» их не защитят, а месть является «вопросом времени».

Аль-Саади арестовали в Турции 15 мая. После этого его экстрадировали в США. Там его обвиняют в причастности к 18 нападениям в Европе и США.

В частности, его подозревают в нескольких вооруженных атаках, среди которых нападение на двух евреев в Лондоне и стрельба по зданию консульства США в Торонто.

Напомним, в апреле мероприятие с участием Дональда Трампа прервала стрельба, а политика срочно вывели со сцены. Позже стало известно, что мужчина, который ворвался на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, хотел совершить покушение на Дональда Трампа и представителей его окружения.

Как известно, это уже не первое покушение на жизнь Дональда Трампа. В 2024 году во время митинга в Пенсильвании политику чудом удалось выжить, когда стрелок открыл огонь во время его выступления. Тогда Трамп получил ранение, но был своевременно эвакуирован охраной.

Ещё один опасный инцидент произошёл в феврале 2026 года во Флориде: возле резиденции Мар-а-Лаго был застрелен вооружённый мужчина, который пытался прорваться в поместье президента с винтовкой.

