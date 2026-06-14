Основной электорат Трампа теряет к нему доверие – NYT

Белые избиратели рабочего класса в США, которые традиционно считались одной из самых преданных электоральных групп Дональда Трампа, начали терять доверие к президенту из-за экономической ситуации в стране.
Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, накануне промежуточных выборов 2018 года американцы без высшего образования одобряли экономическую политику Трампа с преимуществом более чем в 30 процентных пунктов. Однако сейчас настроения в этой группе существенно изменились.
Последние социологические исследования свидетельствуют, что белые избиратели рабочего класса уже преимущественно негативно оценивают экономические результаты работы президента. Уровень недовольства, в зависимости от опроса, колеблется от 14 до почти 30 процентных пунктов. Аналитики связывают такое изменение настроений с удорожанием жизни, инфляционным давлением и разочарованием части граждан из-за нереализованных или недостаточно эффективных экономических обещаний.
Демократический социолог Молли Мерфи назвала ситуацию переломным моментом для части сторонников Трампа, которые начинают пересматривать свое отношение к президенту и его политике.
В то же время эксперты подчеркивают, что падение поддержки Трампа не означает автоматического перехода этих избирателей в лагерь демократов. Значительная часть американцев остается недовольной обеими ведущими политическими силами и больше всего обеспокоена вопросами стоимости жизни, уровня доходов и доступности жилья.
Напомним, издание Associated Press ранее писало, что противоречивые заявления Трампа относительно численности американских войск в Европе повлекли за собой организационные сбои, отмену ротаций. Они также приводят к потенциальным расходам в миллионы долларов.
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