Основной электорат Трампа теряет к нему доверие – NYT

Белые избиратели рабочего класса в США, которые традиционно считались одной из самых преданных электоральных групп Дональда Трампа, начали терять доверие к президенту из-за экономической ситуации в стране.

Об этом пишет The New York Times.

4 мая 2026, 16:25 Рейтинги вниз, риски вверх: что слабость Трампа означает для Украины Как падение рейтингов Трампа, подготовка к промежуточным выборам в США и смещение внимания Белого дома на внутренние проблемы могут повлиять на военную поддержку Украины, переговорный процесс с РФ и общую логику сотрудничества Киева с Вашингтоном.

По данным издания, накануне промежуточных выборов 2018 года американцы без высшего образования одобряли экономическую политику Трампа с преимуществом более чем в 30 процентных пунктов. Однако сейчас настроения в этой группе существенно изменились.

Последние социологические исследования свидетельствуют, что белые избиратели рабочего класса уже преимущественно негативно оценивают экономические результаты работы президента. Уровень недовольства, в зависимости от опроса, колеблется от 14 до почти 30 процентных пунктов. Аналитики связывают такое изменение настроений с удорожанием жизни, инфляционным давлением и разочарованием части граждан из-за нереализованных или недостаточно эффективных экономических обещаний.

Демократический социолог Молли Мерфи назвала ситуацию переломным моментом для части сторонников Трампа, которые начинают пересматривать свое отношение к президенту и его политике.

В то же время эксперты подчеркивают, что падение поддержки Трампа не означает автоматического перехода этих избирателей в лагерь демократов. Значительная часть американцев остается недовольной обеими ведущими политическими силами и больше всего обеспокоена вопросами стоимости жизни, уровня доходов и доступности жилья.

Напомним, издание Associated Press ранее писало, что противоречивые заявления Трампа относительно численности американских войск в Европе повлекли за собой организационные сбои, отмену ротаций. Они также приводят к потенциальным расходам в миллионы долларов.

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