В Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба: есть погибший и раненый

В Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам Секретной службы США возле одного из контрольно-пропускных пунктов.

Об этом пишет CNN.

По предварительным данным, инцидент произошел около 18:00 по местному времени в субботу. Мужчина подошел к КПП возле комплекса Белого дома и начал стрелять в сторону охранников.

В ответ сотрудники Секретной службы открыли огонь и ранили нападавшего. Позже он скончался в больнице.

Во время перестрелки ранение также получил случайный прохожий. Его состояние оценивается как критическое. На данный момент не установлено, был ли он ранен во время первого выстрела или в ходе обмена огнем.

Ни один из сотрудников Секретной службы не пострадал. Президент США Дональд Трамп находился в резиденции и не был в опасности – его оперативно проинформировали о происшествии.

После инцидента территорию Белого дома временно закрывали, журналистов и персонал эвакуировали в укрытие. На месте работали вооруженные агенты, прочесывавшие территорию.

ФБР заявило, что уже находится на месте происшествия и помогает в расследовании. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в начале мая стрельбу неподалеку от Белого дома устроил вооруженный мужчина при попытке его задержания.

А в апреле на торжественном ужине с журналистами, где находился президент США Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. Стрелком оказался 31-летний учитель и разработчик видеоигр, который перед нападением опубликовал манифест, назвав себя «Дружественным федеральным убийцей» и пообещав ликвидировать американских высокопоставленных чиновников.

Также недавно сообщалось, что Трамп оставил в Белом доме секретное письмо для вице-президента Джей Ди Вэнса с инструкциями на случай чрезвычайной ситуации, в частности если с главой государства что-то случится.

