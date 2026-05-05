В Секретной службе рассказали новые детали стрельбы вблизи Белого дома

Стрельбу в Вашингтоне, которая произошла в понедельник, 4 мая, неподалеку от Белого дома, устроил вооруженный мужчина при попытке его задержания.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя директора Секретной службы США Мэттью Куинна.

4 мая 2026, 16:25 Рейтинги вниз, риски вверх: что слабость Трампа означает для Украины Как падение рейтингов Трампа, подготовка к промежуточным выборам в США и смещение внимания Белого дома на внутренние проблемы могут повлиять на военную поддержку Украины, переговорный процесс с РФ и общую логику сотрудничества Киева с Вашингтоном.

Как отмечается, около 15:30 по местному времени агенты патрулировали внешний периметр и заметили подозрительного мужчину, у которого, вероятно, было огнестрельное оружие. По словам Куинна, агенты спецслужбы некоторое время следили за ним и вызвали патрульных.

Он уточнил, что подозреваемый находился за пределами территории Белого дома, и в момент, когда сотрудники спецслужбы приблизились к мужчине, он попытался скрыться, открыв огонь по правоохранителям. Сообщается, что они применили оружие в ответ.

Куинн отметил, что подозреваемого ранили и доставили в больницу. Его состояние на данный момент неизвестно. Также в больницу доставили несовершеннолетнего, получившего ранение в результате стрельбы, его жизни ничего не угрожает.

По данным представителя Секретной службы, на данный момент неизвестно, был ли инцидент направлен против президента США Дональда Трампа. Расследование инцидента проводит полиция Вашингтона.

«Не знаю, было ли это направлено против президента, но мы это выясним», – заявил Куинн.

Также в Секретной службе призвали избегать района вблизи Белого дома, где находился Трамп, который в это время проводил мероприятие с участием представителей малого бизнеса.

В то же время, по словам Куинна, незадолго до стрельбы через этот район проехал кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса. Следствие не обнаружило признаков того, что подозреваемый намеревался приблизиться именно к кортежу.

Как известно, в Вашингтоне вблизи Белого дома 4 мая произошла стрельба, район вокруг администрации президента Дональда Трампа частично заблокировали.

Стоит отметить, что в апреле Секретная служба США также расследовала сообщение о стрельбе вблизи Белого дома.

Напомним, недавно в Вашингтоне, во время торжественного ужина с журналистами в зале, где присутствовал Трамп и другие представители американской администрации, раздались звуки выстрелов. Охрана оперативно эвакуировала президента США и других должностных лиц.

Впоследствии выяснилось, что стрелком был 31-летний учитель и разработчик видеоигр Коул Томас Аллен. По последним данным от следователей, мужчина, открывший стрельбу, перед инцидентом обнародовал манифест, где называл себя «Дружелюбным федеральным убийцей» и угрожал убить американских высокопоставленных чиновников.

В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что стрелок пытался убить Дональда Трампа и «как можно больше должностных лиц администрации».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.