Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай чрезвычайной ситуации

Президент США Дональд Трамп оставил в Белом доме секретное письмо для вице-президента Джей Ди Вэнса с инструкциями на случай чрезвычайной ситуации, в частности если с главой государства что-то случится.

Об этом в интервью подкасту Pod Force One заявил заместитель помощника президента Себастьян Гёрка, передает Fox News.

28 апреля 2026, 18:25 Покушения на лидеров стран по всему миру: статистика за пять лет На каких лидеров государств совершались покушения за последние пять лет – на инфографике Слово и дело.

По его словам, документ якобы хранится в ящике знаменитого стола Resolute Desk в Овальном кабинете. В нем содержатся инструкции для вице-президента относительно действий в случае кризисного сценария, связанного со смертью президента или его недееспособностью.

Гёрка подчеркнул, что в администрации существуют определённые протоколы реагирования на подобные ситуации, однако их детали не разглашаются. Он также не уточнил содержание самого письма, но подтвердил его существование в виде внутреннего механизма передачи полномочий.

В Белом доме в ответ на запросы журналистов сослались на предыдущие заявления Трампа, в которых он упоминал о наличии «очень чётких инструкций» на случай угрозы его жизни. Ранее он также заявлял, что в случае любой серьёзной угрозы США готовы действовать максимально жёстко в ответ на причастных к таким действиям.

Как сообщает Fox News, тема безопасности президента вновь привлекла внимание на фоне недавних инцидентов и сообщений о попытках покушений, что усилило дискуссии о политическом насилии в США.

Конституция США предусматривает, что вице-президент является первым в очереди на пост президента в случае невозможности исполнения им обязанностей. Далее порядок преемственности определяется отдельным законом о президентской линии наследования.

Напомним, недавнее мероприятие с участием Дональда Трампа прервала стрельба, а политика срочно вывели со сцены. Позже стало известно, что мужчина, который ворвался на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, хотел совершить покушение на Дональда Трампа и представителей его окружения.

Как известно, это уже не первое покушение на жизнь Дональда Трампа. В 2024 году во время митинга в Пенсильвании политику чудом удалось выжить, когда стрелок открыл огонь во время его выступления. Тогда Трамп получил ранение, но был своевременно эвакуирован охраной.

Ещё один опасный инцидент произошёл в феврале 2026 года во Флориде: возле резиденции Мар-а-Лаго был застрелен вооружённый мужчина, который пытался прорваться в поместье президента с винтовкой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.