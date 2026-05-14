Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай чрезвычайной ситуации

В Белом доме подтвердили существование секретного письма Дональда Трампа для вице-президента Джей Ди Вэнса с инструкциями на случай кризисной ситуации или возможной гибели главы государства.
Президент США Дональд Трамп оставил в Белом доме секретное письмо для вице-президента Джей Ди Вэнса с инструкциями на случай чрезвычайной ситуации, в частности если с главой государства что-то случится.

Об этом в интервью подкасту Pod Force One заявил заместитель помощника президента Себастьян Гёрка, передает Fox News.

По его словам, документ якобы хранится в ящике знаменитого стола Resolute Desk в Овальном кабинете. В нем содержатся инструкции для вице-президента относительно действий в случае кризисного сценария, связанного со смертью президента или его недееспособностью.

Гёрка подчеркнул, что в администрации существуют определённые протоколы реагирования на подобные ситуации, однако их детали не разглашаются. Он также не уточнил содержание самого письма, но подтвердил его существование в виде внутреннего механизма передачи полномочий.

В Белом доме в ответ на запросы журналистов сослались на предыдущие заявления Трампа, в которых он упоминал о наличии «очень чётких инструкций» на случай угрозы его жизни. Ранее он также заявлял, что в случае любой серьёзной угрозы США готовы действовать максимально жёстко в ответ на причастных к таким действиям.

Как сообщает Fox News, тема безопасности президента вновь привлекла внимание на фоне недавних инцидентов и сообщений о попытках покушений, что усилило дискуссии о политическом насилии в США.

Конституция США предусматривает, что вице-президент является первым в очереди на пост президента в случае невозможности исполнения им обязанностей. Далее порядок преемственности определяется отдельным законом о президентской линии наследования.

Напомним, недавнее мероприятие с участием Дональда Трампа прервала стрельба, а политика срочно вывели со сцены. Позже стало известно, что мужчина, который ворвался на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, хотел совершить покушение на Дональда Трампа и представителей его окружения.

Как известно, это уже не первое покушение на жизнь Дональда Трампа. В 2024 году во время митинга в Пенсильвании политику чудом удалось выжить, когда стрелок открыл огонь во время его выступления. Тогда Трамп получил ранение, но был своевременно эвакуирован охраной.

Ещё один опасный инцидент произошёл в феврале 2026 года во Флориде: возле резиденции Мар-а-Лаго был застрелен вооружённый мужчина, который пытался прорваться в поместье президента с винтовкой.

