Трамп отреагировал на стрельбу возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент со стрельбой, произошедшей поблизости Белого дома, поблагодарив Секретную службу и правоохранителей за оперативные действия.

Соответствующий пост появился на странице Трампа в Truth Social.

28 апреля 2026, 18:25

По его словам, вооружённый мужчина с «насильственным прошлым» предположительно имел навязчивое внимание к символическим объектам государственной власти. Нападавший был ликвидирован в перестрелке с агентами Секретной службы возле ограждения резиденции президента США.

Трамп также напомнил, что этот инцидент произошёл через месяц после стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Этот инцидент показывает, насколько важно для всех будущих президентов иметь максимально безопасное и защищённое пространство такого типа, которое когда-либо будет построено в Вашингтоне, округ Колумбия. Национальная безопасность нашей страны этого требует!» – добавил Трамп.

Напомним, накануне в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам Секретной службы США возле одного из контрольно-пропускных пунктов.

Также в начале мая стрельбу неподалёку от Белого дома устроил вооружённый мужчина во время попытки его задержания.

А в апреле на торжественном ужине с журналистами, где присутствовал президент США Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. Стрелком оказался 31-летний учитель и разработчик видеоигр, который перед нападением опубликовал манифест, назвав себя «Дружелюбным федеральным убийцей» и пообещав ликвидировать американских высокопоставленных чиновников.

СМИ недавно сообщали о том, что Трамп оставил в Белом доме секретное письмо для вице-президента Джей Ди Вэнса с инструкциями на случай чрезвычайной ситуации, в том числе если с главой государства что-то случится.

