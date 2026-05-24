Трамп отреагировал на стрельбу возле Белого дома

Мир
Читати українською
Дональд Трамп прокомментировал стрельбу вблизи Белого дома, заявив о гибели нападавшего и необходимости усиления безопасности президентской резиденции в Вашингтоне.
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент со стрельбой, произошедшей поблизости Белого дома, поблагодарив Секретную службу и правоохранителей за оперативные действия.

Соответствующий пост появился на странице Трампа в Truth Social.

Покушения на лидеров стран по всему миру: статистика за пять летНа каких лидеров государств совершались покушения за последние пять лет – на инфографике Слово и дело.

По его словам, вооружённый мужчина с «насильственным прошлым» предположительно имел навязчивое внимание к символическим объектам государственной власти. Нападавший был ликвидирован в перестрелке с агентами Секретной службы возле ограждения резиденции президента США.

Трамп также напомнил, что этот инцидент произошёл через месяц после стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Этот инцидент показывает, насколько важно для всех будущих президентов иметь максимально безопасное и защищённое пространство такого типа, которое когда-либо будет построено в Вашингтоне, округ Колумбия. Национальная безопасность нашей страны этого требует!» – добавил Трамп.

Напомним, накануне в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам Секретной службы США возле одного из контрольно-пропускных пунктов.

Также в начале мая стрельбу неподалёку от Белого дома устроил вооружённый мужчина во время попытки его задержания.

А в апреле на торжественном ужине с журналистами, где присутствовал президент США Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. Стрелком оказался 31-летний учитель и разработчик видеоигр, который перед нападением опубликовал манифест, назвав себя «Дружелюбным федеральным убийцей» и пообещав ликвидировать американских высокопоставленных чиновников.

СМИ недавно сообщали о том, что Трамп оставил в Белом доме секретное письмо для вице-президента Джей Ди Вэнса с инструкциями на случай чрезвычайной ситуации, в том числе если с главой государства что-то случится.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дональд Трамп США Стрельба Белый дом Вашингтон
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Албания вызвала российского посла из-за удара по дому с ее дипломатом
В ЕС обсудят усиление давления на россию после атаки на Киевщину
ВАКС разрешил заочное расследование в отношении экс-руководителя ГПЗКУ
Иран отверг ключевое требование США по мирному соглашению
В Киеве продолжает расти количество пострадавших в результате атаки рф
Боксер Верховен обжалует результат боя с Усиком
Впервые с начала войны в Иране танкер со СПГ вышел из Ормузского пролива в Индию
Впервые со времен Второй мировой: здание МИД Украины пострадало после атаки рф
Трамп отреагировал на стрельбу возле Белого дома
В Европе колеблются, полагаться ли дальше на американское оружие на фоне кризиса доверия к США – СМИ
Больше новостей