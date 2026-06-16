Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатскую область

Укрзализныця объявила о назначении дополнительных рейсов в Карпаты и Закарпатье в связи с повышенным спросом на путешествия по этим направлениям.

Заявление было опубликовано в Telegram-канале компании.

16 марта 2026, 11:39 Убыточность пассажирских перевозок «Укрзализныци» выросла в полтора раза за 5 лет Убыточность пассажирских перевозок Укрзализныци с 2021 по 2025 год – на инфографике Слово и дело.

Дополнительные рейсы будут выполнять поезда №213/214 и №251/252 сообщением Киев-Рахов. Они будут курсировать из Киева 17, 19 и 21 июня, а в обратном направлении из Рахова – 18, 20 и 22 июня.

Кроме того, для желающих путешествовать в Закарпатскую область назначены дополнительные рейсы поезда №203/204 Киев-Солотвино. Отправления из столицы запланированы на 19 и 21 июня, а из Солотвина - на 20 и 22 июня.

В компании отметили, что решение было принято на основе анализа пассажиропотока и благодаря увеличению количества вагонов в оперативном парке. Билеты на дополнительные рейсы уже доступны для покупки через официальный сайт и мобильное приложение УЗ.

Напомним, Укрзализныця вошла в наиболее пиковый период пассажирских перевозок 2026 года и предупредила о существенном росте спроса на железнодорожные билеты в летний сезон.

Также сообщалось, что Укрзализныця запускает регулярный скоростной поезд Интерсити сообщением Днепр-Одесса и увеличивает частоту курсирования других рейсов в направлении Одессы.

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