«Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда в Карпаты

Общество
Читати українською
«Укрзализныця» запускает два дополнительных поезда на карпатском направлении из-за повышенного спроса на поездки. Рейсы будут курсировать между Киевом, Раховом и Мукачево 12–15 июня.
Фото Укрзалізниця

«Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда на популярном карпатском направлении из-за повышенного спроса на поездки в горы в ближайшие выходные.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Дополнительные рейсы призваны увеличить количество мест на одном из наиболее загруженных туристических маршрутов и частично разгрузить основные поезда в пиковые даты. Речь идет о следующих поездах:

  • №251/252 Киев — Рахов — Киев
  • №277/278 Киев — Мукачево — Киев

Поезда отправятся из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении — 13 и 15 июня.

В компании отмечают, что запуск дополнительных поездов стал возможен благодаря оперативному перераспределению подвижного состава между маршрутами, а также использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных производственных мощностях.

Билеты уже доступны в приложении и на официальном сайте перевозчика.

Напомним, «Укрзализныця» вошла в наиболее пиковый период пассажирских перевозок 2026 года и предупредила о существенном росте спроса на железнодорожные билеты в летний сезон.

Также накануне стало известно, что «Укрзализныця» запускает регулярный скоростной поезд Интерсити сообщением Днепр – Одесса и увеличивает частоту курсирования других рейсов в направлении Одессы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Укрзализныця Поезд Карпаты Железная дорога
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Одессе разоблачили очередного агента рф, который регистрировал терминалы Starlink для врага
Суд признал виновным экс-депутата Одесского облсовета, его приговорили к 4,5 года
СМИ узнали, почему Трамп передумал наносить удар по Ирану
В Запорожье сгорел терминал «Новой почты» после удара российского дрона
ВАКС обязал принудительно доставить свидетелей по делу экс-нардепа Мартыненко
«Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда в Карпаты
Свириденко анонсировала поэтапную реформу ТЦК, повышение зарплат и новые сроки службы
В Армении партия российского олигарха подала заявление об аннулировании результатов выборов
ВАКС частично конфисковал активы экс-начальника отдела УСР полиции Киева
Во Львове предлагают ограничить прокат электросамокатов для детей: что изменится
Больше новостей