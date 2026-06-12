«Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда в Карпаты

«Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда на популярном карпатском направлении из-за повышенного спроса на поездки в горы в ближайшие выходные.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Дополнительные рейсы призваны увеличить количество мест на одном из наиболее загруженных туристических маршрутов и частично разгрузить основные поезда в пиковые даты. Речь идет о следующих поездах:

№251/252 Киев — Рахов — Киев

№277/278 Киев — Мукачево — Киев

Поезда отправятся из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении — 13 и 15 июня.

В компании отмечают, что запуск дополнительных поездов стал возможен благодаря оперативному перераспределению подвижного состава между маршрутами, а также использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных производственных мощностях.

Билеты уже доступны в приложении и на официальном сайте перевозчика.

Напомним, «Укрзализныця» вошла в наиболее пиковый период пассажирских перевозок 2026 года и предупредила о существенном росте спроса на железнодорожные билеты в летний сезон.

Также накануне стало известно, что «Укрзализныця» запускает регулярный скоростной поезд Интерсити сообщением Днепр – Одесса и увеличивает частоту курсирования других рейсов в направлении Одессы.

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