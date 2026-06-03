«Укрзализныця» планирует повысить тарифы на грузовые перевозки как минимум на 45%

«Укрзализныця» рассматривает повышение тарифов на грузовые перевозки как минимум на 45% в 2026 году, чтобы стабилизировать финансовое состояние компании на фоне резкого усиления российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

Об этом в интервью Reuters заявил генеральный директор «Укрзализныци» Александр Перцовский.

16 марта 2026, 11:39 Убыточность пассажирских перевозок «Укрзализныци» выросла в полтора раза за 5 лет Убыточность пассажирских перевозок Укрзализныци с 2021 по 2025 год – на инфографике Слово и дело.

По его словам, компания оказалась под двойным давлением: с одной стороны – рост расходов на безопасность, ремонт и восстановление повреждённой инфраструктуры, с другой – необходимость обслуживания значительной долговой нагрузки. В этих условиях «Укрзализныця» нуждается в дополнительных доходах для поддержания ликвидности.

Перцовский заявил, что повышение тарифов является вынужденным шагом, поскольку компания больше не может компенсировать дефицит за счёт собственных ресурсов или фактического субсидирования других секторов экономики.

По оценкам компании, финансовый дефицит составляет около 26 млрд грн, и даже повышение тарифов на 45% позволит покрыть лишь примерно половину этой суммы. В то же время руководство признаёт, что это компромиссный вариант, который должен обеспечить хотя бы частичную стабилизацию финансовой ситуации.

Инициатива уже вызывает критику со стороны ключевых грузоотправителей – прежде всего аграрного сектора и металлургических предприятий. Они предупреждают, что резкий рост логистических расходов может снизить конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках и ударить по экспорту.

Правительство, по данным Reuters, продолжает консультации с бизнес-ассоциациями относительно возможного повышения тарифов и поиска баланса между потребностями железной дороги и промышленности.

Отдельно в компании подчёркивают, что финансовые трудности в значительной степени связаны с ростом интенсивности российских атак. Речь идёт об ударах по локомотивам, депо, мостам и энергетическим подстанциям, которые обеспечивают движение поездов. В целом, по словам Перцовского, уже зафиксированы атаки более чем на сотню локомотивов различных типов.

Напомним, как выяснили наши аналитики, убыточность пассажирских перевозок «Укрзализныци» выросла в полтора раза за 5 лет. Подробнее – в нашей инфографике.

Также с начала мая «Укрзализныця» ввела новые правила возврата билетов на внутренние рейсы. Отныне сумма компенсации будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир отказался от поездки.

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