«Укрзализныця» запустила продаж пригородных билетов через приложение по всей стране.

«Укрзализныця» с 12 мая открыла возможность покупки пригородных билетов через мобильное приложение по всей территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

16 марта 2026, 11:39 Убыточность пассажирских перевозок «Укрзализныци» выросла в полтора раза за 5 лет Убыточность пассажирских перевозок Укрзализныци с 2021 по 2025 год – на инфографике Слово и дело.

Как отмечается, ранее функция работала лишь на отдельных направлениях, однако теперь стала доступна для всех пользователей.

В компании сообщают, что спрос на цифровые сервисы среди пассажиров пригородных поездов стабильно растёт. В настоящее время около 13% всех билетов в этом сегменте покупаются онлайн, и этот показатель ежемесячно увеличивается.

Пиковый показатель в апреле достиг 15 тысяч пригородных билетов, оформленных через приложение за сутки. В целом за месяц количество онлайн-оформлений вдвое превысило мартовские показатели. Отдельно в компании отметили, что после интеграции студенческих льгот в апреле было оформлено около 30 тысяч таких билетов.

В «Укрзализныце» подчеркивают, что расширение цифровых сервисов должно повысить удобство для пассажиров и способствовать стабильному финансированию железнодорожных перевозок.

Напомним, недавно сообщалось, что «Укрзалізниця» развернет более 800 модульных передвижных укрытий по всей территории Украины на станциях и в наиболее опасных местах.

Также с 2 мая «Укрзалізниця» ввела новые правила возврата билетов на внутренние рейсы. Теперь сумма компенсации будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир отказался от поездки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.