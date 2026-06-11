«Укрзализныця» анонсировала запуск регулярных скоростных рейсов в Одессу

«Укрзализныця» запускает регулярный скоростной поезд Интерсити сообщением Днепр – Одесса и увеличивает частоту курсирования других рейсов в направлении Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

16 марта 2026, 11:39 Убыточность пассажирских перевозок «Укрзализныци» выросла в полтора раза за 5 лет Убыточность пассажирских перевозок Укрзализныци с 2021 по 2025 год – на инфографике Слово и дело.

«С 28 июня назначаем новый ежедневный скоростной поезд Интерсити №753/754 Днепр – Одесса. Это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд Интерсити, который соединит Днепр и Одессу», – говорится в сообщении.

Как отмечается, также с 27 июня начнет курсировать еще один ежедневный Интерсити №765/766 Киев – Одесса.

Также компания увеличивает периодичность движения скоростных поездов №763/764 в направлении Киев – Одесса и №748/747 в направлении Киев – Тернополь до шести рейсов в неделю вместо трех.

«Обеспечить назначение новых рейсов и увеличение периодичности курсирования существующих удалось благодаря оптимизации оборота скоростного подвижного состава», – заявляет пресс-служба.

Кроме этого, сообщается, что на летний период сформирован новый цикл курсирования поездов по маршруту Киев – Одесса – Днепр, что позволяет обеспечивать больше рейсов на самых популярных направлениях.

Указывается, что продажа билетов на соответствующие рейсы уже открыта.

Как известно, «Укрзализныця» вошла в самый пиковый период пассажирских перевозок 2026 года и предупреждает о существенном росте спроса на железнодорожные билеты в летний сезон.

Напомним, правила возврата билетов изменились с 2 мая. УЗ разъяснила, как работает новая система компенсаций, когда вернут 100% стоимости и как нововведения повлияют на пассажиров и перекупщиков.

«Укрзализныця» с 12 мая открыла возможность покупки пригородных билетов через мобильное приложение по всей территории Украины. Ранее функция работала только на отдельных направлениях, однако теперь стала доступной для всех пользователей.

Также ранее сообщалось, что «Укрзализныця» развернет более 800 модульных мобильных укрытий по всей территории Украины на станциях и в наиболее опасных местах.

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